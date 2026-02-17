Die US-Soldaten seien keine Kampftruppen, sondern ausschliesslich Ausbilder und Berater, sagte der Direktor für Verteidigungsinformationen, Brigadegeneral Samaila Uba. Ziel sei, «Nigerias Fähigkeit zur Abwehr terroristischer Bedrohungen zu stärken und den Schutz gefährdeter Gemeinschaften im ganzen Land zu verbessern», so Uba. Nigerias Armee behalte demnach die vollständige Befehlsgewalt. Die Regierung von Präsident Bola Tinubu habe die US-Regierung nach bilateralen Gesprächen um Hilfe gebeten, hiess es in der Mitteilung des Militärs.
Religion oder Terrorismus?
Der Einsatz folgt auf einen von den USA und Nigeria koordinierten Luftangriff gegen die Terrormiliz Islamischer Staat im Nordwesten des afrikanischen Landes im Dezember. Nach den Worten von US-Präsident Donald Trump hätten die IS-Kämpfer in Nigeria Christen ermordet. Das nigerianische Aussenministerium betonte jedoch, im Fokus des Luftangriffs habe der Anti-Terror-Kampf gestanden, nicht Religion.
Konflikte und Gewalt verlaufen in Nigeria, dessen rund 230 Millionen Einwohner etwa jeweils zur Hälfte Christen oder Muslime sind, tatsächlich oft entlang religiöser Trennlinien - diese werden von Experten aber nicht immer als Konfliktursache angesehen. Auch kriminelle Banden stecken oft hinter gewaltsamen Angriffen und Entführungen.
Zwar ist Nigeria eine der grössten Volkswirtschaften des Kontinents mit einer der grössten Armeen - aber das Land ist von Korruption zerfressen, Soldaten sind schlecht bezahlt und ausgerüstet, die Polizei existiert in der Fläche kaum. Krisen in jeder Ecke des bevölkerungsreichsten Staats Afrikas überdehnen die Kräfte. Nigerias Regierung schien bislang machtlos gegenüber der Bedrohung./fm/DP/men
(AWP)