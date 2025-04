Per Fahrplanwechsel im Dezember 2025 würden die Preise im nationalen Personenverkehr daher nicht erhöht, obschon die finanzielle Lage weiterhin angespannt bleibe, teilte Alliance Swisspass am Mittwoch mit. Der Strategierat der Branchenorganisation fällte den Entscheid am 4. April dieses Jahres.