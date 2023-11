Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen will deutlich profitabler werden und dabei mehr erlösen. Der Nettoumsatz solle bis 2026 jährlich im niedrigen bis hohen Zwanziger-Prozentbereich steigen, teilte das im EuroStoxx-50 notierte Unternehmen am Mittwochabend in Amsterdam mit. Am Ende soll dann mehr als die Hälfte davon als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei Adyen hängen bleiben. Mit den Neuigkeiten entzückte der Konzern seine Anleger: Die Adyen-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um gut 20 Prozent zu. Damit kosten die Papiere aber immer noch weniger als vor ihrem Absturz Mitte August, als bekannt geworden war, dass Adyen langsamer als erwartet wächst.

09.11.2023 10:32