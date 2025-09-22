Mit Abstand schwächster Sektor waren die Autowerte. Eine Gewinnwarnung der Porsche AG und auch bei Volkswagen zogen deutliche Verluste nach sich, belastete aber auch andere Werte wie BMW und Mercedes . Die einstige Gewinnmaschine Porsche AG stehe mit dem Rücken zur Wand, verschiebe nun die Einführung neuer Elektro-Modelle und verlängere die Laufzeit der entsprechenden Verbrenner, merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an. «Das schwache China-Geschäft, die schleppende Nachfrage nach hochpreisigen Fahrzeugen und die US-Zölle machen Porsche und damit auch dem Aktienkurs schon seit Langem zu schaffen.»