Astrazeneca hat den Umsatzschwund bei Covid-Arzneien auch im dritten Quartal gut verkraftet. Der britisch-schwedische Pharmakonzern profitierte vor allem von einem starken Geschäft mit Krebsarzneien und Medikamenten bei Herzkreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, wie er am Donnerstag in Cambridge mitteilte. Der Umsatz lag mit knapp 11,5 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro) um fünf Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, auf Basis konstanter Wechselkurs ergibt sich ein Plus von sechs Prozent. Das Covid-Geschäft herausgerechnet betrug das Plus 12 (respektive 13) Prozent. Konzernchef Pascal Soriot zeigte sich noch zuversichtlicher für das Jahr als bisher und erhöhte die Umsatzprognose abseits des Covid-Bereichs auf Basis konstanter Wechselkurse.

09.11.2023 14:11