Am Donnerstag stellten die Energiewerke und Aurubis die dafür ausgebaute Infrastruktur auf dem Werksgelände in Veddel vor. Spätestens von März an soll die Abwärme von dort ins Hamburger Fernwärmenetz fliessen. Die Wärme soll rechnerisch für den Bedarf von bis zu 20.000 Haushalten genügen. Gespeichert wird sie in einem fast 34 Meter hohen Druckwärmespeicher.