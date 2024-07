- SKANDALE: Nestlé blieb auch im zweiten Quartal nicht von Skandalen verschont. Unter anderem geriet das Unternehmen im April in die Schlagzeilen, nachdem NGOs Babynahrung von Nestlé auf ihren Zuckergehalt hin untersucht und festgestellt haben, dass die Produkte oft - und insbesondere in Schwellenländern - mit Zucker versetzt sind. Ausserdem ging der Fall von kontaminierten Pizzen der Marke Buitoni in Frankreich weiter: In Frankreich wurde ein formelles Ermittlungsverfahren gegen die Firma eingeleitet. Probleme macht auch nach wie vor die Wassersparte. So wurden bei Nestlé unter anderem verbotene Filtermethoden mittels UV-Licht und Aktivkohlefiltern festgestellt, die die Gruppe auch einräumte. Ausserdem durchsuchten die französischen Behörden Standorte des Konzerns in Vittel und Contrexéville wegen Plastikflaschendeponien aus den Sechzigerjahren beim Vittel-Konzern.