Deutschland mahnt zur Einhaltung von Völkerrecht

«Die Lage im Land beobachtet die Bundesregierung weiter mit Sorge, fortlaufend und sehr genau», erklärte die Sprecherin. Deutschland stehe im engsten Austausch mit seinen Partnern. «Wir rufen alle Beteiligten auf, nichts zu tun, was zu einer Zuspitzung der Lage führen könnte und Wege zu einer politischen Beilegung zu suchen.» Sie betonte: «Völkerrechtliche Normen sind einzuhalten.» Die Unterstützung Deutschlands für das venezolanische Volk bleibe bestehen. «Die Venezolanerinnen und Venezolaner verdienen eine friedliche und demokratische Zukunft.»