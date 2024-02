Das Automatisierungsrisiko für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in der Schweiz im Europavergleich gering. Lediglich ein Prozent der Erwerbstätigen verrichten Arbeiten mit so viel Routine und so wenig Selbstbestimmung, dass die Stellen durch Automaten ersetzt werden könnten.

08.02.2024 11:10