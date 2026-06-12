Die Initianten der Waldschutz-Initiative wollen Windkraftanlagen im Wald und in einem Abstand von 150 Metern zum Wald verbieten. Die Gemeindeschutz-Initiative verlangt, dass neben der betroffenen Gemeinde auch besonders betroffene Nachbargemeinden Windkraftanlagen zustimmen müssten. Bei beiden Initiativen müssten nach dem 1. Mai 2024 gebaute Anlagen zurückgebaut werden, wenn sie die Anforderungen nicht erfüllen können. Damit wollen die Initianten unter anderem natürliche Lebensräume und Naherholungsgebiete erhalten.