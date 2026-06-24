Seit der Mehrheitsübernahme im Oktober 2024 sei das verwaltete Vermögen der Gesellschaft um 31 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Die Entwicklung bei der Performance und die Zusammenarbeit hätten auch die bisherigen Minderheitsaktionäre überzeugt, lässt sich Bantleon-CEO Stephan Kuhnke in der Mitteilung zitieren.