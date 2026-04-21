Wie der Ständerat ist die Mehrheit der Urek-N der Meinung, dass eine Rahmenbewilligung für ein neues AKW nur erteilt werden darf, wenn Bau und Betrieb finanziell gesichert sind. Die Kommission lehnte es auch mit 13 zu 10 Stimmen ab, jegliche staatliche Förderung für neue Kernkraftwerke auszuschliessen, wie dies eine Minderheit möchte.