Wohnungsbau in tiefer Krise

In den Zahlen des Statistischen Bundesamts sind ein wichtiger Indikator: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut. Der Wohnungsbau steckt nach einem Zinsanstieg und wegen hoher Baukosten in der Krise. Im vergangenen Jahr wurden 251.900 Wohnungen in Deutschland fertiggestellt, so wenig wie seit 2015 nicht mehr. Mit den geplanten staatlichen Milliardenausgaben für Infrastruktur schöpft die Baubranche Hoffnung.