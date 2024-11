Ein weiter träges Agrargeschäft mit schwachen Glyphosat-Verkäufen stimmt Bayer vorsichtiger für das laufende Jahr. Zudem pflanzen Bauern vor allem in Südamerika auf deutlich weniger Land Mais an. Wegen der Agrarschwäche musste Bayer einmal mehr Milliarden an Firmenwert abschreiben. Unter dem Strich stand auch daher im dritten Quartal ein Milliardenverlust. Die Agrarperspektiven bleiben auch mit Blick auf 2025 trüb. Der Bayer-Aktienkurs brach am Dienstag auf ein 20-Jahrestief ein.