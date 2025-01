Die Unternehmen in der Schweizer Kryptowelt haben im vergangenen Jahr weiter an Gewicht zugelegt. Die im Crypto Valley angesiedelten Unternehmen und Blockchain-Plattformen haben sich laut einer Marktstudie Finanzierungen in Höhe von 586 Millionen US-Dollar gesichert, rund 8 Prozent mehr als noch im Jahr davor.