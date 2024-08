Zur Sprache kam die Lage in Nord- und Südkorea. Dort gehört die Schweiz der neutralen Überwachungskommission für den Waffenstillstand in Korea an. Diese kontrolliert seit 1953 die Einhaltung des entsprechenden Abkommens. Beide Partner würdigten das freundschaftliche Verhältnis zwischen der Schweiz und Japan aus Anlass des 160-jährigen Bestehens der bilateralen Beziehungen.