Die Aktionäre von Carlo Gavazzi erhalten ein weiteres Jahr keine Dividende. Der Hersteller von elektronischen Komponenten hatte bereits Anfang Mai provisorische Zahlen vorgelegt, die trotz eines Umsatzplus einen Gewinnrückgang zeigten. Der Hauptgrund waren Sonderkosten im Zusammenhang mit dem Abbau der Aktivitäten in Malta sowie für das neue Werk in Mexiko.