Der britische Finanzinvestor DBAY Advisors hat endgültig auf ein eigenes Übernahmeangebot für TT Electronics verzichtet und bleibt bei seiner Ablehnung der geplanten Übernahme durch Cicor. DBAY will keine eigene Offerte für den britischen Elektronikkonzern abgeben, wie das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung an die Londoner Börse schrieb.