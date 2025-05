Die Commerzbank hat in ihrem Abwehrkampf gegen die Unicredit einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. 834 Millionen Euro Gewinn bedeuteten das beste Quartalsergebnis seit Anfang 2011, wie der Dax-Konzern am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zugleich übertraf das Institut die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.