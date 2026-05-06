ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal die Probleme in Nordamerika zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis fielen deutlich. Unter dem Strich sorgte auch eine Abschreibung für den verzögerten Produktionsstart bei einer Batteriefirma in den USA für Sonderkosten. Das Management um Chefin Karin Radström sieht aber mit dem nun wieder anziehenden Auftragseingang Licht am Ende des Tunnels und bestätigte seine Jahresprognose. Schon im zweiten Quartal soll es im wichtigen US-Markt bei der Profitabilität wieder deutlich aufwärtsgehen. Die Aktie tat sich im frühen Handel schwer, eine Richtung zu finden.