Auch die Spielwarenbranche bekommt die wirtschaftlichen Unsicherheiten zu spüren, hofft aber auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. «Wir gehen mit Blick auf Weihnachten trotzdem optimistisch in die heisse Phase», sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Spielwaren (BVS), Steffen Kahnt, am Dienstag in Nürnberg. November und Dezember sind traditionell die umsatzstärksten Monate für die Branche. Die Menschen sparten zwar in der Krise, aber dabei zuletzt an den Kindern, sagte Kahnt.

28.11.2023 15:01