Auch die jüngsten Indikatoren deuten nur auf eine schwache Erholung in diesem Jahr. Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich zuletzt unerwartet weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima gab im Juli nach - der dritte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. «Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.