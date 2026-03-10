Für die SNB sei allerdings der starke Franken das Problem. Zwar dürfte auch in der Schweiz der Ölpreis die Inflation anschieben, allerdings dürfte dies wenn überhaupt nicht so schnell gehen. In der Nacht auf Montag war der Euro mit 89,81 Rappen erstmals unter die Marke von 90 Rappen gefallen, erholte sich dann mit den Trump-Aussagen aber wieder deutlich darüber. Ob die SNB dabei mitgeholfen hat, ist nicht bekannt.