Qiagen rechnet in diesem Jahr lediglich noch mit einem Umsatzplus zu konstanten Wechselkurse von ein bis zwei Prozent, wie der Konzern mitteilte. Bisher hatte Unternehmenslenker Thierry Bernard mindestens fünf Prozent Wachstum für 2026 angestrebt, auch Analysten waren von einem ähnlich starken Zuwachs ausgegangen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll nun auf mindestens 2,43 US-Dollar steigen, statt wie bisher auf mindestens 2,50 Dollar. Hier waren zuletzt am Markt im Schnitt sogar 2,51 Dollar für möglich gehalten worden. 2025 hatte Qiagen 2,38 Dollar erzielt.