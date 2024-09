Der Schweizer Schlagzeuger und Musikproduzent Roland «Roli» Mosimann ist 68-jährig im polnischen Breslau gestorben. Der gebürtige Thurgauer machte die Freiburger Rockband Young Gods bekannt, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. In den 1980er Jahren etablierte sich Mosimann in New York. Als Schlagzeuger sei er als der lauteste Drummer der Welt bekannt geworden, schrieb die Zeitung. Mit dem Aufkommen digitaler Technologien habe er die Rolle gewechselt und sei Produzent geworden. «Er las Manuals, wie andere Kartenspiele mischen», sagte der Schlagzeuger Jojo Mayer zur Zeitung. In New York teilte sich Mosimann einen Proberaum mit Madonna. Im Studio wollten unter anderem Marilyn Manson, Björk und die Sugercubes mit ihm arbeiten.