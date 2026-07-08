Coupon:        2,25 Prozent
Laufzeit:      bis 22.06.2031
Betrag:        111,430 Fr.
Ausgabepreis:  110,050 Prozent
Rendite:       0,194 Prozent 
Total Gebote:  191,430 Mio Fr. 
Liberierung:   22.07.2026 (Marchzins 30 Tage)
ISIN prov:     CH1544304111
Fungibel mit:  CH0127181029
Eigentranche:  0 Mio Fr.

Coupon:        2,50 Prozent
Laufzeit:      bis 08.03.2036
Betrag:        248,555 Mio Fr.
Ausgabepreis:  120,200 Prozent
Rendite:       0,361 Prozent
Total Gebote:  377,355 Mio Fr.
Liberierung:   22.07.2026 (Marchzins 134 Tage)
ISIN prov:     CH1544304129
Fungibel mit:  CH0024524966
Eigentranche:  0 Mio Fr.

rw/hr/to

(AWP)