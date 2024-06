Ein Schuttkegel zerstörte drei Häuser in Sorte, ein Ortsteil der Gemeinde Lostallo GR im Bündner Südtal Misox, und vergrub vier Personen wovon eine gerettet wurde, sagte der Kommandant der Bündner Kantonspolizei, William Kloter, am Samstagmorgen an einer Medienkonferenz in Roveredo GR. Die gerettete Frau sei in ein Spital in Lugano TI gebracht worden.