Klimaziel weit entfernt

Das Total der Emissionen aus Treibstoffen und Brennstoffen ist in den 33 Jahren seit 1990 um 27 Prozent gesunken, teilte der WWF mit. Das von der Schweiz international vereinbarte Ziel sehe eine Halbierung bis 2030 vor. Die Schweiz müsse in den verbleibenden sieben Jahren ihren Treibhausgas-Ausstoss um weitere 23 Prozent verringern, was mit der aktuellen Klimapolitik kaum erreichbar sein dürfte, so der WWF.