Die fossilen Treibstoffe machen laut den neuesten Angaben ungefähr ein Drittel des gesamten Endenergieverbrauchs aus. Der Verbrauch der biogenen Treibstoffe nahm gegenüber dem Vorjahr zu (+9,5 Prozent). Ihr Anteil am gesamten Absatz von Benzin und Diesel nahm ebenfalls zu und lag das erste Mal leicht über 5 Prozent.