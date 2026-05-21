Im Iran sind erneut zwei Männer hingerichtet worden. Nach Angaben des Justizportals «Misan» sollen die beiden «Mitglieder terroristischer Gruppen» gewesen sein und einen bewaffneten Aufstand organisiert haben. Dies habe die nationale Sicherheit gefährdet. Die Hinrichtungen wurden vollstreckt, nachdem der Oberste Gerichtshof die Todesurteile bestätigt hatte.