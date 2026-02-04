«Die Rufe nach einer EZB-Zinssenkung dürften lauter werden», kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. «Nicht nur, dass die Teuerungsrate nun unter dem EZB-Zielniveau von 2 Prozent liegt, vielmehr kommt nun mit den höheren Euro-Notierungen ein weiterer Punkt hinzu, der zu einem Umdenken in der EZB führen könnte.» Gitzel vermutet, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die Tür für eine Zinssenkung «zumindest einen Spaltbreit» öffnet./jsl/jkr/jha/