Die deutsche Autoindustrie muss nach Einschätzung von Experten deutlich effizienter arbeiten. «Nur so bleibt sie international mittelfristig bis langfristig wettbewerbsfähig», heisst es in einem Empfehlungspapier des vom Wirtschaftsministerium berufenen Expertenkreises Transformation der Automobilwirtschaft (ETA). «Es geht wirklich darum, in der gleichen Zeit mehr zu produzieren und die Kosten zu reduzieren», sagte Ina Schaefer vom Karlsruher Institut für Technologie.