In der Limmatstadt sei der Besitz von Ferienwohnungen indes eine Domäne der Mieter. So seien rund zwei Drittel aller Ferienwohnungen der Stadtzürcher in der Hand von Mietern. Diese stammen den Angaben nach zu grossen Teilen aus den teureren Quartieren Höngg, Ober- und Unterstrass, Hottingen sowie Enge und Seefeld.