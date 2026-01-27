Der Einstieg bei Puma könnte der erste Schritt für eine Übernahme des Adidas-Konkurrenten sein. Anta betonte in der Mitteilung allerdings, dass es derzeit keine Übernahmepläne gibt. Über den Einstieg von Anta bei Puma wird seit vergangenem Herbst spekuliert. Der Kurs der im MDax notierten Aktie hatte sich daher in den vergangenen Wochen kräftig von ihrem im November erreichten Mehrjahrestief von 15,30 Euro erholt. Am Montag hatten die Puma-Papiere den Xetra-Haupthandel mit 21,63 Euro beendet.