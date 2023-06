"Christian Baier war in der Phase der Neuausrichtung von Metro von einem Konglomerat hin zu einem fokussierten Lebensmittelgrosshändler ein wichtiger Wegbereiter. Mit dem Abschluss der Portfoliobereinigungen und der Festlegung der neuen Strategie sCore tritt das Unternehmen jetzt in die Phase der konsequenten Umsetzung der Grosshandelsstrategie in den Ländergesellschaften ein", sagte Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann laut Mitteilung./mis/jha/