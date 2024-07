Gleichzeitig erhöht die Ratingagentur jedoch das kurzfristige Emittentenausfallrating auf «F1» von zuvor «F2» und hebt das Shareholder Support Rating (SSR) von «bbb-» auf «a-» an. Grund dafür sei, dass die Aktionärin Credit Suisse nun in der UBS aufgegangen sei, schreibt die Ratingagentur. Nach der Übernahme der CS sei das «a» Viability Rating (VR) der UBS Schweiz «der neue Anker» für Fitchs Beurteilung der potenziellen Unterstützung für Swisscard, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.