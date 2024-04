Im Februar 2023 wurde dann bekannt, dass der Ankermieter Jelmoli seine Läden im Circle und am Flughafen per Ende 2024 schliesst, weil der Betrieb des Luxuswarenhauses eingestellt wird. Im Februar 2024 schliesslich gab die Immobilienchefin des Flughafens dann in einem Interview bekannt, dass der Circle weg will vom Image als grosse Detailhandelsdestination.