Für das laufende Jahr erwartet Fraport-Chef Stefan Schulte in Frankfurt weiterhin etwa 60 Millionen Fluggäste - und damit etwa 85 Prozent des Niveaus aus dem Rekordjahr 2019. In den ersten neun Monaten waren es 82, im Oktober etwa 88 Prozent. An den Fraport gemanagten Beteiligungsflughäfen im Ausland hat das Passagieraufkommen das Vor-Corona-Niveau im dritten Quartal hingegen insgesamt bereits wieder überschritten. Dabei stachen vor allem die 14 griechischen Regionalflughäfen und Antalya in der Türkei hervor. Auch deshalb rechnet der Vorstand konzernweit in diesem Jahr weiterhin mit einem operativen Gewinn in der oberen Hälfte der Zielspanne von 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro./stw/stk