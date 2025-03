Das im Mittelwerteindex MDax notierte Papier knüpfte am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten an seinen jüngsten Höhenflug an. Mit einem Plus von bis zu 5,5 Prozent erreichte der Kurs den höchsten Stand seit 2000. Am frühen Nachmittag notierte die Aktie noch mit 4,8 Prozent im Plus bei 33,62 Euro.