Als Nachfolgeregelung ziehen bei Vamed Klaus Schuster und Frank-Michael Frede in den Vorstand. Schuster in seiner künftigen Funktion als Konzernsprecher wird jedoch nicht mehr im Fresenius-Vorstand vertreten sein. Stattdessen zeichnet für Vamed künftig in dem Gremium Michael Moser verantwortlich, den Fresenius bereits als neues Vorstandsmitglied angeheuert hat. Moser soll auch in den Vamed-Aufsichtsrat rücken, der auf sechs Mitglieder verkleinert werde.