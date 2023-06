Deutschlands letzter grosser Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat im Zuge seiner Sanierungsbemühungen in diesem Monat bereits zahlreiche Warenhäuser geschlossen. Eine Übersicht des Unternehmens im Internet listete am Donnerstag 19 Filialen als "geschlossen" auf. Doch räumte ein Unternehmenssprecher ein, dass mindestens in einem der aufgelisteten Häuser - der Galeria-Filiale Frankfurt Zeil - der Ausverkauf derzeit noch laufe. Allerdings sei die Schliessung nur eine Frage von Tagen. Weitere 22 Filialen sollen voraussichtlich im Januar kommenden Jahres schliessen.

22.06.2023 14:11