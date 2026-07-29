Kobalt-Förderung klar rückläufig

Bei den anderen Metallen zeigte sich ein durchzogenes Bild. So halbierte sich die Fördermenge von Kobalt annähernd auf nur noch 10,2 Millionen Tonnen. Hauptgrund hierfür seien die Ausfuhrbeschränkungen durch die Regierung der Demokratischen Republik Kongo. Daher habe die Kupferproduktion den Vorrang bekommen. Das bereits geförderte Kobalt soll zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet und exportiert werden.