Derweil schätzt laut der Axa ein grösserer Teil der Bevölkerung die eigene finanzielle Absicherung für den Ruhestand wieder besser ein als in den Vorjahren. «Im Schnitt erwarten Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2025, dass rund 58 Prozent ihres letzten Lohnes durch die AHV und die PK gedeckt werden», sagt Werner Rutsch, Geschäftsleitungsmitglied von Axa Investment Managers Schweiz. "Dieser Wert sei in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich angestiegen.