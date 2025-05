Mit Blick auf die zuletzt defizitären deutschen Kfz-Versicherer rechnet die Hannover Rück in diesem Jahr mit einer merklichen Besserung: «Wir nähern uns einer schwarzen Null oder kommen wieder in den schwarzen Bereich.» Die Kfz-Versicherer hatten zuletzt mit deutlichen Preiserhöhungen versucht, die seit Jahren immer teurer werdenden Schäden auszugleichen. Wie genau dies für die Branche in diesem Jahr ausgehe, hängt laut Jungsthöfel aber noch von der weiteren Entwicklung der Schäden und der Inflation in diesem Jahr ab./stw/mis/stk