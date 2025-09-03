Dies ist trotz der Belastung durch die Zerstörung des Dorfs Blatten durch einen Bergsturz gelungen, der das Geschäft in der Schweiz erheblich in Mitleidenschaft gezogen hat. «Dagegen kam die Diversifikation dem Portfolio insgesamt erneut zugute», schrieb die Helvetia. Das führte dazu, dass der für die Sparte wichtige Schaden-Kosten-Satz sich gegenüber dem Vorjahr auf 93,3 Prozent verbessert hat nach 95,4 Prozent im Vorjahressemester.