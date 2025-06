Die SBB haben am Dienstag ihren Rekord an Gruppenreisen eingefahren. Nicht weniger als 2627 Gruppen mit 89'844 Reisenden waren in ihren Zügen unterwegs. Überhaupt ist der Juni für die Bahnen jeweils der reisestärkste Monat. Besonders die Schulreisen tragen dazu bei.