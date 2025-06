Auf der anderen Seite stieg die Anzahl der Gebiete mit Hausservice per Ende 2024 auf 1911. Dies entspreche einem Plus von 13 Gebieten im Vergleich zum Vorjahr, so die Postkommission. Der Anstieg sei das Resultat der Schliessung von Postagenturen mit dem Hausservice als Ersatzlösung. Die Zahl der Haushalte in der Schweiz, die einen Hausservice erhalten, nahm ebenfalls zu und erreichte 517'286 Einheiten, was 11,2 Prozent aller landesweiten Haushalte entspricht.