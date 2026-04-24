Grund für die deutliche organische Verbesserung des wiederkehrendes Betriebsgewinns sei die strenge Kostendisziplin, die operativen Exzellenz sowie die gestiegenen Kundennachfrage nach den Premium-Marken und dem Angebot nachhaltiger Produkte und Lösungen, erklärte Konzernchef Miljan Gutovic. Dadurch hätten die Umsatzanteile von CO2-reduziertem Beton und Zement neue Höchstwerte erreicht.