«Honda und Nissan haben begonnen, eine geschäftliche Integration in Betracht zu ziehen, und werden die Schaffung erheblicher Synergien zwischen den beiden Unternehmen in einer Vielzahl von Bereichen prüfen», sagte Nissan-Chef Makoto Uchida. Es sei signifikant, dass Nissans Partner, Mitsubishi Motors, ebenfalls an diesen Gesprächen beteiligt sei./ln/DP/nas