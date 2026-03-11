400 Millionen Barrel (je 159 Liter) entsprächen 54 Millionen Tonnen, sagte Reiche. Deutschland wolle 2,64 Millionen Tonnen freigeben, das entspreche 19,51 Millionen Barrel. Man komme der Bitte der IEA nach, erklärte sie. Deutschland stehe hinter dem wichtigsten Grundsatz der Organisation, der gegenseitigen Solidarität.
Die Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten stark beeinträchtigt. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Strasse von Hormus ist praktisch zum Erliegen gekommen. Deutschland selbst bezieht nur einen geringen Teil seines Öls aus dem Nahen Osten./hoe/DP/nas
(AWP)